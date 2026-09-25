България и още 50 в ООН зоват Москва за мир, а у нас “война” колко солидарни да сме с Украйна (Обзор)

Антон Кутев: Опозицията превръща темата в кална кампания срещу Илияна Йотова

Темата за войната и мира, която вълнува целия свят и неговите лидери в ООН, през призмата на стартиралата официално предизборна кампания у нас - така може да се опише високият политически градус у нас по въпроса каква позиция е изразила България в Ню Йорк. На 10 хил. километра - в Народното събрание, дори на няколко пъти този петък бяха прекратени важните дебати по новата формула за изчисление на минималната заплата.

В Общото събрание на ООН 51 държави излязоха с призив към Русия за пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и започване на мирни преговори по същество. Сред тях - всички членки на ЕС, като върховният представител на съюза по външната политика Кая Калас изчете документа, посочвайки и България в списъка с подкрепящи.

Това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки

преди сесията в Ню Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, написа в социалните мрежи Йотова след това.

Тя подчерта, че като президент е изразила позицията си по-рано

в изявлението си пред Общото събрание (в сряда следобед българско време). Няма военно решение за Украйна. Мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия, настоя държавният глава.

МВнР пък изтъкна, че българската национална позиция не е отразена в пълнота в декларацията за Украйна, публикувана в ООН. “Позицията на страната ни беше представена от президента Йотова, която оглавява българската делегация на общите политически дебати”, допълват от ведомството на министър Велислава Петрова, която също е в Ню Йорк.

Реакциите на Йотова и МВнР провокираха опозицията в парламента да пита каква точно е позицията на България.

Спешен председателски съвет

поиска Надежда Йорданова от името на “Демократична България”, както и изслушване на зам.-министъра, изпълняващ функциите на отсъстващата Петрова.

Всички 123-ма от “Прогресивна България” гласуваха “против”, макар че впоследствие двама от тях размислиха и при прегласуването бяха за изслушването.

“България е страна-член на ЕС, не на друг съюз. Тя е страна-член в съюз, от който даже българските представители официално доскоро изискваха да заема по-ярка позиция по международни проблеми. След което се оказва, че отново България дава сигнали, че двама представители на държавата не са наясно какво точно е било взето като решение и изказано като позиция от ЕС”, упрекна управляващите Искра Михайлова от ДПС.

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избрало да се сниши в момент, в който “на международната сцена се решават съдбините на света”

Съпартиецът му - бившият външен министър Георг Георгиев, първо поздрави българското правителство за “така ясната и последователна позиция в подкрепа на Украйна и осъждаща руската военна агресия”, но видя “когнитивен дисонанс” в последвалите обяснения.

Няма никакво противоречие в позициите на страната, категоричен бе шефът на комисията по външа политика в НС Петър Витанов, който е в Ню Йорк като част от българската делегация. Пред “24 часа” той коментира, че документът, който де факто не е декларация, призовава Русия за мир. “България е солидарна с останалите страни членки, но все пак най-точно в нейната цялост пълната национална позиция бе изразена преди това в речта на президента”, обясни той нюанса в позициите на президента Йотова. (Виж част от интервюто с него надолу)

Витанов даде пример с Чешката република -

премиерът Андрей Бабиш и президентът Петър Павел също излезли със становища, които показват различни позиции, макар да са част от общото становище

А от Народното събрание в София двама от заместниците му в парламентарната група на “Прогресивна България” - Владимир Николов и Слави Василев, както и говорителят ѝ Антон Кутев също обясниха казуса. Антон Кутев и Слави Василев от “Прогресивна България” бяха категорични, че Илияна Йотова е изразила националната позиция на България по казуса с Украйна. Снимка: Николай Литов “Опозицията превръща тази надпартийна тема в кална кампания срещу президента Илияна Йотова. Позицията, изразена от Кая Калас, е обща позиция на ЕС. Не е позицията на България. Нашата позиция бе ясно изразена в изказването на Йотова”, настоя Кутев.

“Това, което президентът каза пред ООН, е пределно ясно - мир в Украйна трябва да има и той трябва да бъде постигнат с преговори. Военно решение няма”, добави Николов.

Петър Витанов:

В Ню Йорк се прие т.нар. стейкаут - призив за край на войната, който подкрепяме и в това няма противоречие

- Г-н Витанов, какво точно беше прието на Общото събрание на ООН в четвъртък?

- Позицията на българската страна бе ясно изразена в речта на президента Илияна Йотова на Общото събрание на ООН. След това бе приет т.нар. стейкаут. Това дори не е официална позиция, а документ от името на 51 държави, сред които абсолютно всички страни-членки на ЕС.

България застана солидарно с останалите страни членки. Но когато се представи такъв документ, няма възможност за нюанси, нито за редакции или корекции. България се присъединява към този документ. Не напълно поради националните специфики, но не го блокира.

- Значи сме в списъка с тези които искат Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и мирни преговори?

- В тази позиция няма нищо противоречиво, тъй като се призовава за мир от страна на Русия, за прекратяване на военните действия.

- Какви ще са последствията от приемането ѝ?

- Няма правни последствия! Това е призив за търсене на мир.

- Как ще отговорите на опозицията, която ви обвинява, че управляващите имате една позиция в страната - проруска, а друга за външната сцена?

- Президентът Йотова акцентира върху търсенето на дипломатически усилия за спиране на огъня и временно примирие, за мирни преговори и прекратяване на войната. България няма проруска позиция, а и изразяваме солидарност с Украйна, защото в крайна сметка международното право беше нарушено.

Нямаме проблем да кажем нещата с истинските имена, но нашият съществен призив е за мир. Видима е ескалацията във войната, атака на инфраструктурни и енергийни обекти, на хранителни складове и т.н., което води до потенциални много по-сериозни последици.