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44-годишен опря нож в шията на приятелката си до Асеновград и заплаши: Ще те заколя!

Мая Вакрилова

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Мъж е в ареста след побой на възрастен родственик в Свищовско СНИМКА: PIXABAY

Арестуван е още на следващия ден

44-годишен заплаши приятелката си с убийство, като опрял 25-сантиметров нож в шията й с думите: "Ще те заколя, ще те утрепя". Това се случило в близко до Асеновград село Болярци на 17 септември. 

Мъжът е бил арестуван на следващия ден, а малко по-късно е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата. Присъдата, която е получил, е за две престъпления. Първото от тях е, че се е заканил с убийство, а второто - за нанасяне на лека телесна повреда. Мъжът е успял да я пореже с ножа в областта на крака между коляното и глезена. Всичко това се е случило в условията на домашно насилие. 44-годишният е наказан 12 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. 

Мъжът ще трябва да заплати и разноските по делото, които са на стойност 108 евро. 

Мъж е в ареста след побой на възрастен родственик в Свищовско СНИМКА: PIXABAY

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