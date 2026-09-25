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Кола блъсна жена и детето ѝ на пешеходна пътека в Русе. Инцидентът е станал около 18:25 ч. на кръстовището на улиците "Доростол" и "Воден".

Според първоначално установените данни, лек автомобил „Опел", управляван от 54-годишен водач, е ударил с дясното си огледало 40-годишна пешеходка. В резултат на удара жената е паднала, повличайки със себе си 12-годишния си син, пише "Русе медия".

Детето е получило фрактура на дясната китка и е настанено за лечение в ортопедично отделение на УМБАЛ „Канев". Жената не е пострадала сериозно, освободена е за домашно лечение. Останала е със сина си в болницата.

Пробата на водача за употреба на алкохол е отрицателна. Причините за произшествието се изясняват.