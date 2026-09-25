Шефът на ЦИК: Във всяка секция ще има толкова хартиени бюлетини, колкото избиратели

В секциите до 300 избиратели ще се гласува с хартиени бюлетини. Аз не виждам сериозен риск в машинното гласуване при подготовката, която е направена. Това обясни Георги Хорозов - новият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) пред БНТ.

По думите му при всяка машина съществува риск, но той е технически. "Но иначе с машинното гласуване, по начина, по който ще се проведе и е уредено от българското законодателство, има достатъчно гаранции за една система, която трудно се поддава на външно влияние и в която са взети достатъчно гаранции, за да може да се осигури чистият, безпристрастен, верен вот на избирателя", добави Хорозов.

Той обясни, че изборите ще се проведат при максимална публичност. А от друга страна, кодексът е предвидил, ако една машина не работи по външни причини, които не се дължат на особености, избирателният процес продължава с гласуване на хартия. Във всяка секция се доставят толкова хартиени бюлетини, колкото да на брой избирателите в секцията. "Тоест правото на глас е гарантиран във всички случаи", поясни шефът на ЦИК.

ЦИК е преди всичко орган, който прилага закона - не може нито да се занимава с превенция на изборните престъпления, нито по някакъв начин да се опита да контролира начина, по който може да се влияе на избирателя. Това е дейност на други органи. Но това, което може да направи ЦИК, е много добре да обясни правилата за гласуване. На второ място, много добре да обясни гаранциите за сигурност на гласуването. И на трето място, разбира се, в рамките на своите правомощия, да наложи санкции на участниците в изборния процес с пасивно избирателно прави, обясни Георги Хорозов на въпрос дали ще има купен вот на предстоящите избори.

Според него машините не могат да решат проблема с некомпетентността на изборната администрация, защото изискването, което поставя изборния кодекс към секционните избирателни комисии и техните членове, е пълнолетие и владеене на български език. "Но подготвената изборна администрация е тази, която може да реши въпроса с машинното гласуване. И именно по този повод в изборния кодекс бе планирано да се въведе обучителен корпус", каза Хорозов. По думите му именно чрез правилното обучение на членовете на СИК машинният вот може да се проведе законосъобразно и компетентно.

Мисля, че всеки, който участва в СИК, е човек, приел да участва, за да прилага добросъвестно закона, добави шефът на ЦИК.