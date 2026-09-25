Започна посещението на Българския патриарх Даниил в Йерусалимската патриаршия (Снимки)

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Започна първото мирно посещение на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил в Йерусалимската патриаршия. То ще продължи до 30 септември 2026 г. и се осъществява по покана на Негово Блаженство Йерусалимския патриарх Теофил III и по решение на Светия Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия, съобщиха от Българската православна църква.

Патриарх Даниил е придружаван от Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим, Негово Преосвещенство Мелнишкия епископ Герасим – главен секретар на Светия Синод, протодякон д-р Деян Коруноски, д-р Александър Смочевски – патриаршески съветник и преводач, както и други придружаващи лица.

СНИМКА: Фейсбук/Българска православна църква - Българска патриаршия

В 17:30 ч. българската църковна делегация бе официално посрещната при Яфската (Давидова) порта от представители на Йерусалимската патриаршия. Оттам започна шествие към храма „Възкресение Христово" (Гроб Господен), където патриарх Даниил бе посрещнат от Йерусалимския патриарх Теофил III.

В храма бе отслужен благодарствен молебен. Негово Светейшество патриарх Даниил и членовете на българската църковна делегация се поклониха пред светия и животворящ Гроб на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, пишат от патриаршията.

СНИМКА: Фейсбук/Българска православна църква - Българска патриаршия

След тържественото молитвено последование бе извършена лития до Йерусалимската патриаршия. Там се състоя и първата официална среща между Йерусалимския патриарх Теофил III и Българския патриарх Даниил, като бе представена и българската църковна делегация.

Мирни посещения в Йерусалимската патриаршия са осъществявали и патриарх Кирил и патриарх Максим съответно през 60-те и 70-те години на миналия век.

СНИМКА: Фейсбук/Българска православна църква - Българска патриаршия

Според официалната програма през следващите дни патриарх Даниил и църковната делегация ще посетят различни светини, свързани с живота, страданията и Възкресението на Спасителя. В неделния ден ще бъде отслужена и тържествена света Литургия на Гроба Господен, на която двамата предстоятели ще съслужат заедно.