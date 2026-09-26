126 пожара са потушени в страната за ден, един човек е загинал

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Общо 126 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е загинал. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си.

През последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на 166 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 22 пожара, от които девет са в жилищни сгради, а седем – в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 104 пожара.

Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са и четири лъжливи повиквания.