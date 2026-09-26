ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ботове на OpenAI са атакували сайтове на институци...

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23627597 www.24chasa.bg

126 пожара са потушени в страната за ден, един човек е загинал

1448
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пожарна Снимка: Архив

Общо 126 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е загинал. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си.

През последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на 166 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 22 пожара, от които девет са в жилищни сгради, а седем – в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 104 пожара.

Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са и четири лъжливи повиквания.

Пожарна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино