Трима загинаха при челен удар на пътя София-Варна, двама са в болница

Трима души загинаха, а други двама бяха ранени при тежка катастрофа на първокласния път София-Варна в района на ловешкото село Сопот, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Сигналът за инцидента е подаден малко преди 9,20 часа в събота, 26 септември. По първоначалните данни два автомобила, движещи се един срещу друг, са се ударили челно в участъка след гумените ограничители на скоростта край селото.

В единия автомобил са пътували четирима души. Трима от тях са загинали на място. Четвъртият е пострадал и е откаран в болница. Ранен е и водачът на другия автомобил, който е пътувал сам. И той е транспортиран за лечение.

Към момента полицията не е обявила официално самоличността и възрастта на жертвите, нито подробности за състоянието на двамата ранени.

На мястото са изпратени екипи на „Пътна полиция", а огледът на тежкия инцидент продължава. Все още няма официално посочена причина за сблъсъка и не е ясно дали скорост, неправилна маневра или друго нарушение е довело до катастрофата.

Пътят София-Варна е затворен в района на Сопот, а движението се пренасочва по обходен маршрут през Микре и Угърчин.

Трагедията идва на фона на поредна тежка седмица по българските пътища. Само на 23 септември при катастрофи в страната загинаха петима души, а 43-ма бяха ранени. От началото на годината до 24 септември МВР отчита 5036 тежки произшествия, 345 загинали и 6245 ранени. Жертвите са с 25 повече спрямо същия период на 2025 г.

Само тази сутрин МВР съобщи и че през последното денонощие в страната са пострадали 31 души, а един е загинал при пътнотранспортни произшествия. Тримата загинали край Сопот са от новия ден и не влизат в тази статистика.

Разследването на причините за челния удар продължава.