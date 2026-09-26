Кметът отмени бедственото положение в Бяла, но зове гражданите да внимават

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Кметът на община Бяла, Варненско, отмени бедственото положение, но необходимостта от повишено внимание остава.

То бе обявено в петък заради пожар в склад, при който загина човек, а гъст черен дим обгърна града.

Бедственото положение на територията на града и село Горица се отменя със заповед на кмета Пеньо Ненов от 10:00 часа днес. От общината допълват, че решението е взето поради овладяване на ситуацията.

Община Бяла изказва своята благодарност към всички служители и институции, които участваха в действията по овладяване на ситуацията, както и към гражданите за проявеното разбиране, съдействие и отговорност, пише в публикацията.

Отмяната на бедственото положение не отменя необходимостта от повишено внимание и спазване на указанията на компетентните органи при необходимост.

Община Бяла ще продължи да следи обстановката и при промяна или необходимост ще предоставя своевременна информация на населението.

Както "24 часа" съобщи, пожарът в склад за изолационни материали избухна вчера около 14:00 часа. Пет екипа се включиха в гасенето му, както и два от сектор „Специализирани оперативни дейности".

Измерванията на екоинспекцията показаха, че след инцидента няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла.