ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още трима загинаха тази сутрин след тежко денонощи...

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23628126 www.24chasa.bg

Кметът отмени бедственото положение в Бяла, но зове гражданите да внимават

804
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Мъж загина при пожара в Бяла в петък

Кметът на община Бяла, Варненско, отмени бедственото положение, но необходимостта от повишено внимание остава.

То бе обявено в петък заради пожар в склад, при който загина човек, а гъст черен дим обгърна града. 

Бедственото положение на територията на града и село Горица се отменя със заповед на кмета Пеньо Ненов от 10:00 часа днес. От общината допълват, че решението е взето поради овладяване на ситуацията.

Община Бяла изказва своята благодарност към всички служители и институции, които участваха в действията по овладяване на ситуацията, както и към гражданите за проявеното разбиране, съдействие и отговорност, пише в публикацията.

Отмяната на бедственото положение не отменя необходимостта от повишено внимание и спазване на указанията на компетентните органи при необходимост.

Община Бяла ще продължи да следи обстановката и при промяна или необходимост ще предоставя своевременна информация на населението.

Както "24 часа" съобщи, пожарът в склад за изолационни материали избухна вчера около 14:00 часа. Пет екипа се включиха в гасенето му, както и два от сектор „Специализирани оперативни дейности".

Измерванията на екоинспекцията показаха, че след инцидента няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла.

Мъж загина при пожара в Бяла в петък

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино