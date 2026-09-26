Още трима загинаха тази сутрин след тежко денонощие по пътищата

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Последните дни също са тежки. На 23 септември при 30 тежки катастрофи в страната загинаха петима души, а 43-ма бяха ранени. Ден по-късно МВР отчете още един загинал и 13 пострадали.

Към 24 септември от началото на годината са регистрирани 5036 тежки произшествия, при които 345 души са загинали, а 6245 са били ранени. Жертвите са с 25 повече спрямо същия период на 2025 г.

След катастрофата край Сопот движението по пътя София-Варна беше ограничено, а трафикът пренасочен по обходен маршрут. Причините за челния сблъсък все още се изясняват.