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Още трима загинаха тази сутрин след тежко денонощи...

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Още трима загинаха тази сутрин след тежко денонощие по пътищата

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Снимка: Пресцентър на ОДМВР - Велико Търново

Последните дни също са тежки. На 23 септември при 30 тежки катастрофи в страната загинаха петима души, а 43-ма бяха ранени. Ден по-късно МВР отчете още един загинал и 13 пострадали.

Към 24 септември от началото на годината са регистрирани 5036 тежки произшествия, при които 345 души са загинали, а 6245 са били ранени. Жертвите са с 25 повече спрямо същия период на 2025 г.

След катастрофата край Сопот движението по пътя София-Варна беше ограничено, а трафикът пренасочен по обходен маршрут. Причините за челния сблъсък все още се изясняват.

Снимка: Пресцентър на ОДМВР - Велико Търново

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