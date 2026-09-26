Вигенин в Скопие: Добрите пътища и надеждните жп връзки в региона не са второстепенни въпроси

Евродепутатът смята, че случаят с Ива Михайлова е хуманитарен въпрос и изисква ангажираност от страна на македонските власти

„Коридор VIII трябва да ни свързва, а не да ни разделя. Той може да засили търговията, мобилността и регионалното развитие и да осигури на Северна Македония по-добри връзки както с Адриатическо, така и с Черно море. След толкова години на планове и обещания гражданите от двете страни на границата трябва най-сетне да видят как железопътната линия действително се строи.“ Това заяви българският евродепутат Кристиан Вигенин по време на 25-ото заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС–Северна Македония в Скопие.

Вигенин участва като член на делегацията на Европейския парламент в двудневните разговори с парламента на Северна Македония, както и в срещи с ръководителя на Делегацията на ЕС Михалис Рокас, председателя на парламента Африм Гаши, вицепремиера и министър на транспорта Александар Николоски, представители на гражданското общество, дипломатическия корпус и основните политически сили в страната.

Вигенин смята, че добрите пътища, модерните гранични пунктове и надеждните железопътни връзки са решаващи за свободното движение на хора и стоки между Северна Македония, България и ЕС, подчерта, че изпълнението на транспортните проекти твърде дълго остава прекалено бавно. Той обърна внимание и на обявеното намерение на Европейската комисия да ускори изграждането на т.нар. Среден коридор, който ще свърже Централна Азия и Южен Кавказ с Европейския съюз, като по този проект на България е отредена съществена роля.

На срещата беше обсъдено състоянието на медиите и на гражданския сектор. В изказването си Вигенин изтъкна: „Свободните медии и силното гражданско общество не са просто формални изисквания, които трябва да бъдат отбелязани като изпълнени в доклада за напредъка по присъединяването.“ Той отчете положителните промени в медийното законодателство, но посочи продължаващите проблеми с натиска и заплахите срещу журналисти и рисковете от автоцензура. Вигенин изрази тревога от тона на обществения дебат: „Разногласията между съседи са неизбежни. Езикът на омразата, заплахите или преследването на граждани заради тяхната идентичност не са.“

Той посочи случая на Ива Михайлова като особено чувствителен и поиска македонските власти да се ангажират с неговото решаване, доколкото достъпът до адекватни здравни грижи е фунадаментално човешко право, което не може да бъде нарушавано. „При положение, че самите македонски лекари ясно са изразили становище, че не могат да окажат необходимата грижа, на Ива Михайлова трябва да бъде разрешено да получи лечение в България или друга държава членка.“, настоя Вигенин.

Напредъкът в процеса на присъединяване на Северна Македония към ЕС беше отчетен в приетите от Съвместният парламентарен комитет заключения, в които отново беше подчертана необходимостта да се изпълняват поетите ангажименти в Преговорната рамка от 2022 г., най-важен елемент от която са конституционните промени. „Европа може да подкрепя реформите. Но не може да ги осъществи вместо страната кандидат“, каза в заключение Вигенин и уточни, че по-нататъшният напредък страната зависи от обективни и измерими резултати и от необходимите вътрешнополитически решения.

По-късно българският евродепутат участва и в откриването на Гражданския форум „Гражданите в сърцето на разширяването на ЕС“, организиран от Европейския парламент и парламента на Северна Македония.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/