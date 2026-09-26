Четирима задържани при спецоперация за дрога в София, МВР съобщава със закъснение

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Четирима души са задържани при специализирани полицейски операции срещу разпространението на наркотици в София. Акциите са проведени на 23 и 24 септември от служители на СДВР, но за тях се съобщава с два дни закъснение.

При една от операциите служители на Шесто РУ са задържали мъж, известен на полицията и с предишни осъждания. При претърсванията са открити кристалообразни вещества, тревиста маса, множество разфасовки, спринцовки с течност и две електронни везни.

Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура. На задържания е повдигнато обвинение и е наложена мярка „задържане под стража" за срок до 72 часа.

При друга акция служители на сектор „Наркотици" при СДВР са задържали 53-годишен мъж в столичния квартал „Гоце Делчев". От него са иззети разфасовки с марихуана, електронна везна и 8100 евро. Експертизата е установила, че иззетата растителна маса е 84,5 грама марихуана. По случая е повдигнато обвинение.

В „Младост 1" служители на 07 РУ са задържали 24-годишен мъж. При претърсванията на автомобила и жилището му са открити около 50 грама растителна маса, около 20 грама кристалообразно вещество и електронна везна. Предстои експертно изследване, което да установи вида на иззетите вещества.

При четвъртата операция криминалисти от Четвърто РУ са задържали мъж по сигнал за разпространение на наркотици. От него са иззети 14 плика с тревиста маса, девет плика с бяло вещество на бучки и други предмети. При претърсване на жилището му са открити и допълнителни разфасовки.

По всички случаи са образувани досъдебни производства. Разследванията продължават.