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С условни се разминаха двама за незаконна сеч в Карловско, държавата им взима резачките

Никола Михайлов

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Моторна резачка. Снимка: Pixabay

Общо успели да съберат над 14 кубика на стойност 722,30 евро

За условни присъди се споразумяха двама мъже, секли незаконно дърва в района на карловското село Кърнаре. В полза на държавата се отнемат резачките им, който са спомогнали за извършване на престъплението. 

На 3 февруари двамата мъже, които живеят в село Христо Даново, без писмено позволение отсекли там 12 дървета от вида "черен бор". Общо успели да съберат над 14 кубика на стойност 722,30 евро. 

Присъдите и на двамата са 11-месечни с изпитателен срок от 3 г. Глоба не им се налага, но трябва да платят по 151,97 евро разноски за изготвената комплексна съдебно-лесотехническа и оценъчна експертиза.

Решението на Районния съд в Карлово, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Моторна резачка. Снимка: Pixabay

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