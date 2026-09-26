С условни се разминаха двама за незаконна сеч в Карловско, държавата им взима резачките

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо успели да съберат над 14 кубика на стойност 722,30 евро

За условни присъди се споразумяха двама мъже, секли незаконно дърва в района на карловското село Кърнаре. В полза на държавата се отнемат резачките им, който са спомогнали за извършване на престъплението.

На 3 февруари двамата мъже, които живеят в село Христо Даново, без писмено позволение отсекли там 12 дървета от вида "черен бор". Общо успели да съберат над 14 кубика на стойност 722,30 евро.

Присъдите и на двамата са 11-месечни с изпитателен срок от 3 г. Глоба не им се налага, но трябва да платят по 151,97 евро разноски за изготвената комплексна съдебно-лесотехническа и оценъчна експертиза.

Решението на Районния съд в Карлово, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.