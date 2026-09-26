Двама чужденци в болница след тройна катастрофа край Владая, пътят затворен

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Двама чужденци са откарани за преглед в болница след катастрофа между два автомобила и кемпер край Владая. Инцидентът е станал около 9:30 часа, съобщиха за БТА от МВР.

По първоначални данни единият автомобил е загубил контрол на завой, докоснал е кемпера и след това се е ударил в колата, в която са пътували двамата чужденци.

Заради катастрофата движението по път I-1 София – Перник при 279-ия километър в посока София е временно ограничено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Въведен е обходен маршрут през село Владая, а трафикът се регулира от „Пътна полиция".