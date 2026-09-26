Полицаи откриха 55-годишен мъж, отглеждал канабис в гора край Дряново

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Полицаи са установили 55-годишен мъж, докато се грижел за конопени растения в гориста местност в землището на дряновското село Долни Драгойча. Той е задържан за срок до 24 часа, съобщиха от МВР.

При огледа са открити десет растения с височина от 25 до 120 сантиметра. Отделената листна маса тежи 411 грама и е реагирала на канабис при полевия тест.

Случаят е установен по време на специализирана полицейска операция срещу престъпления, свързани с наркотични вещества. В Районното управление в Дряново е образувано досъдебно производство.