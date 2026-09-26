Международното състезание Battle of the Lions събра в Русе близо 40 атлети по натурален бодибилдинг

Четвъртото издание на международното състезание по натурален бодибилдинг WNBF Bulgaria – Battle of the Lions събра днес в Доходното здание близо 40 атлети от България, Гърция, Северна Македония, Румъния и Испания. За първи път спортната проява се провежда в Русе, след като предходните три издания бяха организирани в Пловдив.

Официалното начало на надпреварата даде кметът на община Русе Пенчо Милков, който приветства участниците, организаторите и публиката. На откриването присъства и заместник-кметът Борислав Рачев.

„Подобни състезания показват колко много може да бъде постигнато с постоянство, самодисциплина и ясна цел. Зад представянето на всеки участник стоят години подготовка, лични усилия и характер. Важно е младите хора да виждат примери, които ги насърчават да се развиват, да преодоляват собствените си граници и да водят активен начин на живот. Пожелавам на всички участници успех и нека днешната надпревара бъде още една крачка напред в тяхното спортно развитие", заяви Милков.

Организатор на Battle of the Lions е българското представителство на World Natural Bodybuilding Federation (WNBF) – международна федерация с представителства в над 60 държави. Президент на WNBF Bulgaria е роденият в Русе Станислав (Стан) Събев – дългогодишен състезател и треньор по натурален бодибилдинг и фитнес, който работи активно за развитието на българските атлети и представянето им на международно ниво.

„След три издания в Пловдив Battle of the Lions идва в Русе с амбицията да направим следващата крачка в развитието на състезанието. Искаме да привличаме все повече силни атлети от България и чужбина и да изградим форум, който да отговаря на международните стандарти на WNBF. Надявам се с всяка следваща година то да става все по-мащабно, по-значимо и по-полезно и да мотивира все повече млади хора да избират спорта и да постигат резултати по естествен път – с постоянство, дисциплина и правилна подготовка", заяви Събев.

Участниците се надпреварват в четири основни категории – мъжка физика, бодибилдинг, класическа физика и бикини за жени. Всяка от дисциплините има специфични критерии за оценяване. При бодибилдинга журито следи за мускулна маса, релеф, симетрия, пропорции и цялостно развитие на физиката, докато при класическата физика акцентът е върху хармоничните пропорции, симетрията и атлетичната визия. В мъжката физика се оценяват балансираното телосложение, мускулният тонус, релефът и цялостното представяне, а при женската категория бикини – пропорциите, хармоничната физика, мускулният тонус и цялостната визия.

Състезанието се провежда съгласно правилата на WNBF, като съществена част от регламента са строгите изисквания за допинг контрол. Всички участници преминават предварително полиграфско изследване като част от процедурите, чрез които федерацията следи за спазването на принципите на натуралния бодибилдинг. Целта е да се гарантират равни условия за атлетите, постигнали физическата си форма чрез тренировки, дисциплина и правилно хранене, без употреба на забранени субстанции.

Освен състезателния си характер Battle of the Lions има за цел да популяризира натуралния бодибилдинг и принципите на честния спорт, както и да насърчава сред младите хора здравословния начин на живот, постоянството и отговорното отношение към физическата подготовка. Амбицията на организаторите е надпреварата да се утвърди като ежегодно международно събитие и Русе да заеме трайно място в календара на европейския натурален бодибилдинг.

Състезателната програма продължава през целия ден в Доходното здание. Атлетите се представят в отделните категории пред жури и публика, а крайното класиране се определя съобразно международния регламент на WNBF.