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За ден спипаха 21 пияни зад волана и 5 с положителни тестове за наркотици

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При 8 от водачите с алкохол отчетените стойности са били над 1,2 промила. Снимка: Снимка: Архив

Полицията е установила 21 водачи, шофирали след употреба на алкохол, и петима, управлявали под въздействието на наркотични вещества, при специализирана операция през изминалия ден, съобщиха от пресцентъра на МВР.

При 13 от водачите с алкохол отчетените стойности са между 0,5 и 1,2 промила, а при осем – над 1,2 промила. Двама шофьори са отказали проверка за алкохол, а четирима – тест за наркотични вещества.

Проверени са 14 240 моторни превозни средства и 18 117 водачи и пътници. За установените нарушения са издадени 4318 фиша и са съставени 361 акта.

При 8 от водачите с алкохол отчетените стойности са били над 1,2 промила.

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