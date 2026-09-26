ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бил Гейтс: Изкуственият интелект е достатъчно моще...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23628949 www.24chasa.bg

Първи сняг в Пирин и Рила

Тони Маскръчка

2484
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Сняг на хижа "Македония" в Рила. СНИМКА: Фейсбук, хижа "Македония"

Първият сняг падна по високите части на Пирин и Рила, съобщават туристи.

"Перфектната гледка от лифта! Първият сняг на Безбог вече капе. Приготвяйте дъските, сезонът идва!", написа във фейсбук сноуборд инструкторът Галин Димитров и публикува видео от района хижа "Безбог". Тя се намира на 2240 м надморска височина в Пирин.

Сняг посрещна и гостите на хижа "Македония" в събота, за празника по повод 93 години от построяването на хижата. Тя се намира на 2166 м надморска височина в югозападния дял на Рила планина, над Благоевград.

Сняг на хижа "Македония" в Рила. СНИМКА: Фейсбук, хижа "Македония"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино