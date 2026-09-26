Първи сняг в Пирин и Рила

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Първият сняг падна по високите части на Пирин и Рила, съобщават туристи.

"Перфектната гледка от лифта! Първият сняг на Безбог вече капе. Приготвяйте дъските, сезонът идва!", написа във фейсбук сноуборд инструкторът Галин Димитров и публикува видео от района хижа "Безбог". Тя се намира на 2240 м надморска височина в Пирин.

Сняг посрещна и гостите на хижа "Македония" в събота, за празника по повод 93 години от построяването на хижата. Тя се намира на 2166 м надморска височина в югозападния дял на Рила планина, над Благоевград.