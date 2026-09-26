Катастрофа затвори пътя край Мусина, жена е откарана в болница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението по пътя Мусина – Балван е временно спряно при 50-ия километър след катастрофа между лек и товарен автомобил. Шофьорите изчакват на място, а трафикът се регулира от „Пътна полиция", съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

Сблъсъкът е станал около 12:30 ч. Пострадала е водачката на лекия автомобил, която е откарана в Спешна помощ във Велико Търново, съобщиха за БТА от областната дирекция на МВР.

От полицията съобщиха и за катастрофи в селата Ресен и Стамболово. Пътувалите в автомобилите са с натъртвания, без сериозно пострадали.