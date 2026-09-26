ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бил Гейтс: Изкуственият интелект е достатъчно моще...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23628950 www.24chasa.bg

Катастрофа затвори пътя край Мусина, жена е откарана в болница

1692
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Водачката на единия от катастрофиралите автомобили е откарана в болница СНИМКА: Архив

Движението по пътя Мусина – Балван е временно спряно при 50-ия километър след катастрофа между лек и товарен автомобил. Шофьорите изчакват на място, а трафикът се регулира от „Пътна полиция", съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

Сблъсъкът е станал около 12:30 ч. Пострадала е водачката на лекия автомобил, която е откарана в Спешна помощ във Велико Търново, съобщиха за БТА от областната дирекция на МВР.

От полицията съобщиха и за катастрофи в селата Ресен и Стамболово. Пътувалите в автомобилите са с натъртвания, без сериозно пострадали.

Водачката на единия от катастрофиралите автомобили е откарана в болница СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино