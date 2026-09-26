ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бил Гейтс: Изкуственият интелект е достатъчно моще...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23629027 www.24chasa.bg

71-годишна шофьорка блъсна 18-годишно момиче на пешеходна пътека в Смолян

932
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

18-годишно момиче е било блъснато от автомобил на пешеходна пътека на централния булевард „България" в Смолян, съобщи БТА.

Инцидентът е станал днес, а зад волана на автомобила е била 71-годишна жена.
По първоначалната информация на полицията шофьорката не е видяла момичето, което пресичало на обозначената пешеходна пътека. При огледа не са установени следи от спирачен път.

Пострадалата е откарана за медицински преглед. Тя е с охлузвания и след оказаната помощ е освободена за домашно лечение. 

На мястото са извършени необходимите действия от полицията, като се изясняват точните обстоятелства около произшествието.
Участъкът, в който е станала катастрофата, е оживен и през него ежедневно преминава сериозен автомобилен и пешеходен трафик. По данни, цитирани от местни медии, на същото място и преди са ставали тежки инциденти. 

Случаят идва в пореден тежък ден по пътищата, след като по-рано днес четири станаха жертвите при челната катастрофа на пътя София - Варна край Сопот.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино