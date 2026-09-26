71-годишна шофьорка блъсна 18-годишно момиче на пешеходна пътека в Смолян

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18-годишно момиче е било блъснато от автомобил на пешеходна пътека на централния булевард „България" в Смолян, съобщи БТА.

Инцидентът е станал днес, а зад волана на автомобила е била 71-годишна жена.

По първоначалната информация на полицията шофьорката не е видяла момичето, което пресичало на обозначената пешеходна пътека. При огледа не са установени следи от спирачен път.

Пострадалата е откарана за медицински преглед. Тя е с охлузвания и след оказаната помощ е освободена за домашно лечение.

На мястото са извършени необходимите действия от полицията, като се изясняват точните обстоятелства около произшествието.

Участъкът, в който е станала катастрофата, е оживен и през него ежедневно преминава сериозен автомобилен и пешеходен трафик. По данни, цитирани от местни медии, на същото място и преди са ставали тежки инциденти.

Случаят идва в пореден тежък ден по пътищата, след като по-рано днес четири станаха жертвите при челната катастрофа на пътя София - Варна край Сопот.