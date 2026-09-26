Васил Терзиев: След трудния уикенд в Мадрид Никола Цолов показа характер и се върна на върха

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Кметът на София Васил Терзиев поздрави Никола Цолов за представянето му след трудния състезателен уикенд в Мадрид и подчерта, че българският пилот е показал характер в битката за челните позиции.

„След трудния уикенд в Мадрид Никола Цолов показа характер и се върна на върха", написа Терзиев по повод представянето на младия български автомобилен състезател, съобщи БТА.

Цолов премина през труден период в Мадрид, където не успя да постигне резултатите, на които се надяваше, но остана сред водещите пилоти в шампионата. Последвалото му представяне отново го върна в центъра на битката за първото място.

Терзиев отбеляза, че подобни моменти показват не само скоростта и таланта на Цолов, но и способността му да се възстановява след неуспешни състезания и да продължава да се бори за най-високите позиции.

Никола Цолов е сред най-успешните млади български автомобилни пилоти през последните години. Кариерата му се развива бързо през европейските формули, а представянето му се следи с голям интерес и в България.

През сезона той неведнъж показа, че може да бъде сред най-бързите пилоти на пистата, но битката за първото място остава изключително оспорвана и всяка точка може да се окаже решаваща в крайното класиране.

Столичната община също подкрепя интереса към представянето му.

В София бяха организирани публични излъчвания на негови състезания на голям екран, като инициативата беше част от опитите успехите на Цолов да достигнат до повече хора.

С думите си Терзиев постави акцент именно върху реакцията на пилота след трудния уикенд - вместо спад в представянето, Цолов успя отново да се намеси в борбата за върха.

Предстоят още решаващи стартове, които ще определят крайното подреждане в шампионата.