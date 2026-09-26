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Сеч кипи на ул. "Богомил", пловдивчани гневни (Допълнена)

24 часа Пловдив онлайн

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Няколко стари дървета са отсечени. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Работниците твърдят, че имат разрешително, но отказват да го покажат

Сеч на дървета възмути живеещите на ул. "Богомил" в Пловдив. В съботния ден работници пристигнали пред номерата 61 и 63 и започнали да режат, без да представят документ, позволяващ дейността.

"Досега 4-5 стари дървета отидоха. Имали разрешение, но не го полазват", разказа пред "24 часа" Наташа Димитрова. Жената е сигнализирала на телефон 112, но работата не спряла.

От общинското предприятие "Градини и паркове" обясниха, че екипи не са били пращани в района от седмици. Директорката Радина Андреева беше категорична, че секачите не са техни служители.

Проверка в кадастъра показва, че имотът, в който се извършва сечта, е частен. От години той се използва като паркинг за намиращия се в непосредствена близост обект за бързо хранене. Предвиден е за ниско застрояване.

Работниците отказват да покажат разрешителното на живеещите в района.
Работниците отказват да покажат разрешителното на живеещите в района. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

В социалните мрежи се появи публикация, която твърди, че теренът се подготвя за търговски обект с вход за автомобили точно пред вратите на блока на "Богомил" 63. Според поста теренът е бил отчужден през 1961 г. за изграждането на жилищните сгради в района, а собствеността е била възстановена през 2000 г. Авторът на публикацията се обявява против премахването на зелената площ и засилването на автомобилния трафик под прозорците на живеещите.

По-голямата част от терена е заравнена. Снимка: Фейсбук/Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv
По-голямата част от терена е заравнена. Снимка: Фейсбук/Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv

Няколко стари дървета са отсечени.
Работниците отказват да покажат разрешителното на живеещите в района.
По-голямата част от терена е заравнена. Снимка: Фейсбук/Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv

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