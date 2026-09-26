Двоен празник чества монтанското село Горно Церовене

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Двоен празник честват днес в село Горно Церовене, съобщават от община Монтана. Петото издание на Фолклорния събор "Родило се, преродило" е съчетано с отбелязването на 130 г. от създаването на Народното читалище "Еленко Ценов 1896".

В приветствието си кметът на общината Златко Живков подчерта, че това е едно от най-активните читалища. "Читалището е вашият дом, който трябва да ви обединява"у каза той на церовчани.

Почетния знак на Съюза на народните читалища поднесе Бойка Серафимова - член на Върховния читалищен съвет. Това е безспорно признание за приноса на НЧ "Еленко Ценов 1896" за развитието на читалищното дело.

Мултимедийна презентация проследи историята на читалището.

С възстановка на обичая за започване на жътвата започна празничният концерт. А освен домакините в програмата му участваха самодейци от Горно и Долно Белотинци, Стубел, Славотин, Камена Рикса, танцовият състав "Радост" от Монтана.

Част от тях ще се изявят на 3 октомври на откритата сцена на пл. "Жеравица" в града. Кметът Златко Живков кани на голямото събитие, с което следващата събота Монтана ще отбележи 170 г. български читалища и 115 г. читалищен съюз.