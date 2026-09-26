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Кокаин и марихуана за над 2,2 млн. евро откриха в резервоар на камион на „Лесово"

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Наркотиците са били укрити в резервоар на камиона, чийто водач е задържан. СНИМКА: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

20 кг кокаин и 26 кг марихуана са открити в специално пригоден тайник в резервоара на камион, спрян на изхода на ГКПП „Лесово". Наркотиците са на стойност над 2,2 млн. евро по цени за нуждите на съдопроизводството, съобщиха от Агенция „Митници" и ГДБОП.

Камионът е пътувал транзитно от Западна Европа към Турция. При проверка с рентген на 25 септември служителите забелязали необичайна плътност във външния резервоар на влекача. След демонтирането и разрязването му открили 41 пакета с наркотици, прикрити с оловна обвивка.

Шофьорът, 40-годишен български гражданин, е задържан и обвинен. Арестът му е удължен до 72 часа, а прокуратурата ще поиска постоянното му задържане. От ГДБОП съобщиха, че действията по разследването продължават на адреси в страната.

Наркотиците са били укрити в резервоар на камиона, чийто водач е задържан. СНИМКА: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

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