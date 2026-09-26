На 7000 домакинства в Североизточна България са доставени дърва за огрев

Горските и ловните стопанства в Североизточна България вече са доставили над 40 000 кубически метра дърва за огрев на близо 7000 домакинства. За момента най-голям брой семейства са получили своите дърва в област Добрич. Общо 2682 домакинства в региона вече разполагат с поисканите 15 202 кубика, като ловното стопанство в Тервел и горското стопанство в Добрич отчитат над 90% изпълнение на подадените заявки.

На второ място по обем на доставките се нарежда област Шумен, където около 2000 семейства са осигурени с общо 12 400 кубика дърва за студените месеци. От горските стопанства в Шумен и Нови пазар са предоставили по-голямата част от исканите от тях количества.

В област Варна близо 2000 семейства вече са платили и получили своите заявени 11 200 кубика, а в област Търговище общо 283 домакинства са снабдени с над 2000 кубически метра дърва за огрев.

Гражданите, които все още не са заявили нужните им количества, могат да го направят в съответното местно стопанство или при кмета на населеното място, като всички нови заявки ще бъдат изпълнени преди настъпването на първите студени дни.