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На 7000 домакинства в Североизточна България са доставени дърва за огрев

Дияна Райнова

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Вече са доставили над 40 000 кубически метра дърва за огрев на близо 7000 домакинства. СНИМКА ДИЯНА РАЙНОВА

Горските и ловните стопанства в Североизточна България вече са доставили над 40 000 кубически метра дърва за огрев на близо 7000 домакинства. За момента най-голям брой семейства са получили своите дърва в област Добрич. Общо 2682 домакинства в региона вече разполагат с поисканите 15 202 кубика, като ловното стопанство в Тервел и горското стопанство в Добрич отчитат над 90% изпълнение на подадените заявки.

На второ място по обем на доставките се нарежда област Шумен, където около 2000 семейства са осигурени с общо 12 400 кубика дърва за студените месеци. От горските стопанства в Шумен и Нови пазар са предоставили по-голямата част от исканите от тях количества.

В област Варна близо 2000 семейства вече са платили и получили своите заявени 11 200 кубика, а в област Търговище общо 283 домакинства са снабдени с над 2000 кубически метра дърва за огрев.

Гражданите, които все още не са заявили нужните им количества, могат да го направят в съответното местно стопанство или при кмета на населеното място, като всички нови заявки ще бъдат изпълнени преди настъпването на първите студени дни.

Вече са доставили над 40 000 кубически метра дърва за огрев на близо 7000 домакинства. СНИМКА ДИЯНА РАЙНОВА

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