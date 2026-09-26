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Деца засадиха 70 нови дървета на Бунарджика с кмета на Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Кметът и децата засадиха фиданките. Снимка: Община Пловдив

Фиданките са началото на голяма залесителна кампания, до края на есента ще станат близо 1000 в целия град

Кметът Костадин Димитров и деца от пловдивски градини и училища засадиха 70 нови дървета в парковата част на Хълма на освободителите. 

Инициативата е организирана от общинското предприятие "Градини и паркове" и е част от програмата на Фестивала на тепетата.

Засадени бяха фиданки от видовете копривка, мъждрян, обикновен дъб и иглолистни видове, съобразени с условията на хълма, съобщиха от общината.

"В приетия преди дни бюджет на Пловдив заложихме средства за проектиране на поливни системи, алеи и видеонаблюдение на Бунарджика, Младежкия хълм и Сахат тепе. Когато засаждаме нови дървета, трябва да им осигурим и условия да растат - най-вече вода и постоянна грижа. Целта ни е пловдивските хълмове да бъдат по-зелени и приятни места за гражданите", заяви Димитров.

С днешното залесяване се поставя началото на есенната залесителна кампания в Пловдив. "По настояване на кмета Костадин Димитров целта ни през тази есен е да засадим близо 1000 нови дръвчета в различни части на града. Днешните 70 фиданки на Бунарджика са началото на тази кампания", посочи директорът на предприятието Радина Андреева.

В засаждането активно се включиха учениците от 4. и 6. клас на ОУ "Васил Левски", които заедно с градоначалника и служителите на "Градини и паркове" посадиха част от новите дървета.

Градоначалникът постави старт на залесителната кампания. Снимка: Община Пловдив
Градоначалникът постави старт на залесителната кампания. Снимка: Община Пловдив
Снимка: Община Пловдив
Снимка: Община Пловдив

Кметът и децата засадиха фиданките. Снимка: Община Пловдив
Градоначалникът постави старт на залесителната кампания. Снимка: Община Пловдив
Снимка: Община Пловдив

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