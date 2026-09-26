Деца засадиха 70 нови дървета на Бунарджика с кмета на Пловдив (Снимки)

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Фиданките са началото на голяма залесителна кампания, до края на есента ще станат близо 1000 в целия град

Кметът Костадин Димитров и деца от пловдивски градини и училища засадиха 70 нови дървета в парковата част на Хълма на освободителите.

Инициативата е организирана от общинското предприятие "Градини и паркове" и е част от програмата на Фестивала на тепетата.

Засадени бяха фиданки от видовете копривка, мъждрян, обикновен дъб и иглолистни видове, съобразени с условията на хълма, съобщиха от общината.

"В приетия преди дни бюджет на Пловдив заложихме средства за проектиране на поливни системи, алеи и видеонаблюдение на Бунарджика, Младежкия хълм и Сахат тепе. Когато засаждаме нови дървета, трябва да им осигурим и условия да растат - най-вече вода и постоянна грижа. Целта ни е пловдивските хълмове да бъдат по-зелени и приятни места за гражданите", заяви Димитров.

С днешното залесяване се поставя началото на есенната залесителна кампания в Пловдив. "По настояване на кмета Костадин Димитров целта ни през тази есен е да засадим близо 1000 нови дръвчета в различни части на града. Днешните 70 фиданки на Бунарджика са началото на тази кампания", посочи директорът на предприятието Радина Андреева.