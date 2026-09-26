ДБ поиска парламентарна комисия за взривовете в оръжейни предприятия

Депутати внесоха по инициатива на „Демократична България" предложение за временна парламентарна комисия, която да проучи взривове, пожари и други тежки инциденти в българската отбранителна индустрия от 2011 г. насам. Комисията трябва да установи и дали има данни за връзка между отделните случаи или за участие на чужди специални служби, съобщиха от формацията, пише БТА.

Повод за искането са пожарите и взривовете в обекти на „ЕМКО" през август и септември тази година. От ДБ посочват, че за периода след 2011 г. има публични данни за повече от десет тежки инцидента в предприятия и складове на отбранителната индустрия, част от които са довели до жертви и значителни щети.

Предлага се комисията да разгледа действията на МВР, службите за сигурност, Министерството на отбраната и прокуратурата по разследването на случаите, както и обмена на информация с партньорски държави. Според ДБ това ще даде възможност на парламента да оцени доколко ефективно институциите противодействат на предполагаеми саботажи и други хибридни заплахи.