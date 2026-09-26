Патриарх Даниил получи най-високото отличие на Йерусалимската патриаршия

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Йерусалимският патриарх Теофил връчи на българския патриарх Даниил ордена „Кръст на Гроба Господен" – най-високото отличие на Йерусалимската патриаршия, съобщиха от Българската православна църква.

Церемонията се състоя по време на първото мирно посещение на патриарх Даниил в Йерусалимската патриаршия. Преди това българската делегация се поклони на Голгота, а след това се отправи с лития към патриаршията.

Патриарх Теофил посочи, че отличието е израз на почит и братска любов към патриарх Даниил и Българската църква. Даниил благодари и заяви, че го приема като знак за общението между двете църкви.

Посещението ще продължи до 30 септември. В неделя двамата патриарси ще служат заедно на Гроба Господен.