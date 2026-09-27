Да помогнем на Ани Стаменова, която покоряваше небето, да се пребори с коварна болест

Спортистката от Монтана Ани Стаменова се бори с коварна болест и има нужда от подкрепа.

Животът й е свързан с небето, парашутизма и свободата във въздуха - с над 3800 парашутни скока, повече от 1500 часа с парапланер и 126 медала от състезания.

Тя е била част и от женския национален отбор по парашутизъм.

Днес обаче Ани води най-тежката битка, тази за своя живот, а за да се лекува – продава парашута си.

Последният ѝ скок е през декември 2024 г. в Дубай, където за малко не става трета в състезанието. След това обаче състоянието й внезапно се влошава. Следва операция, но и усложнения. Откриват, че е невроендокринен тумор на панкреаса, тоест карцином с разсейки в стомаха и гръбнака.

Преди месеци Ани търси помощ в Турция, където могат да ѝ помогнат. През следващата седмица ще е операцията ѝ, а парите за нея вече са събрани. Но средствата не достигат, за да може да продължи лечението си.

Тя вярва, че има добри специалисти, апаратура и медикаменти, защото медицината напредна много и се надява, че скоро отново ще може да скача, за да помага на спорта в Монтана и не само. И е благодарна на всякаква помощ.

Нейни близки определят Ани като изключително земен човек, който е готов да помогне на всеки в беда.

Ако искате да подкрепите Ани, свържете се с Аероклуб Монтана.