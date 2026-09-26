Йордан Терзийски, ПП: Очакваме "Лукойл" да бъде обложен с данък за свръхпечалба

Очакваме примерно и "Лукойл" да бъде обложен с данък за свръхпечалба, тъй като той я има. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната" Йордан Терзийски пред NOVA NEWS в отговор на въпрос за идеята да има 33% данък върху свръхпечалбата той отговори.

"Това би работило, но трябва да видим за кои бизнеси ще бъде, трябва да се прецизира точния списък и да се види дали няма да има бизнеси, които да се измъкнат", добави той.

Преди няколко дни официално беше предложено въвеждането на извънреден данък от 33% върху свръхпечалбата на компании от шест конкретни сектора за 2027 г. С промените се въвежда и ново данъчно облекчение за родители, които плащат за услуги и стоки свързани с развитието на децата. Тук попадат и частните уроци. Облекченията са в размер до 2000 евро за първо дете, 4000 за две деца и 6000 за три и повече. Пакетът от данъчни промени беше представен от заместник-министъра на финансите Людмила Петкова и има за цел да осигури допълнителни приходи за държавния бюджет.

"Повишаването на данъчните оценки не трябва да удря по джоба на хората", отговори Терзийски той на въпрос трябва ли да се увеличат данъчните оценки на имотите.

"Това е една мярка, която още повече ще увеличи цените. В момента дизела е две евро, а управляващите отказват да вземат някакви адекватни мерки. Тези 50 евро помощи са подигравка", каза той.

"Такъв разговор с "Прогресивна България" аз поне не съм участвал, не знам да сме водили", каза той на въпрос изразявали ли са от ПП възражения пред ПБ за техни кандидати о парламентарната квота за Висшия съдебен съвет ВСС.

"Няма приоритет на един спрямо тук", отговори той на въпрос ще има ли кандидат, който да подкрепят приоритетно за ВСС.