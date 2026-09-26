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Нимфеумът на Бунарджика заживя нов живот след реставрация

24 часа Пловдив онлайн

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Дейностите по Нимфеума бяха възможни заради дарение. Снимка: Фейсбук/Георги Стаменов - кмет на район "Централен"

Легендата разказва, че който пие вода от този извор, никога не напуска града, заяви кметът на район "Централен" Георги Стаменов

Изцяло възстановеният Нимфеум - Чешмата на нимфите, на Бунарджика в Пловдив беше официално открит. Работата по реставрацията отне повече от 4 г., а инвестицията от 67 000 евро беше дарена от сдружението "Бизнесът за Пловдив". 

"Нация без история, без културно наследство, не е нация. Последните 4-5 г. се борим с този проект. Оттук нататък смятаме, че всяка година парите, които можем да отделяме за благотворителност, ще бъдат в тази насока", каза председателят на сдружението Илиян Филипов. 

Нимфеумът е част от историята на Бунарджика, който още от древността е познат като "Хълма на изворите". Предполага се, че на естественият източник, който чешмата използва съществува от над 8000 години. 

"Легендата разказва, че който пие вода от този извор, никога не напуска града. През 1911 г. Божидар Здравков (бивш кмет на Пловдив - б.а.) го заварва съборен. 1930-1933 г. успяват да го възстановят", разказа кметът на район "Централен" Георги Стаменов. Той благодари на сдружението за финансирането, позволило реставрацията на Чешмата на нимфите. 

Дейностите по Нимфеума бяха възможни заради дарение. Снимка: Фейсбук/Георги Стаменов - кмет на район "Централен"

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