Шофьор и кондуктор от Пловдив отличени за човечност

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Факт е, че откакто в градския транспорт на Пловдив работят узбеки и индийци, отношението им към пътниците е коренно различно

Амурджон Сариев, един от чужденците, които карат градски автобуси в Пловдив, накара мнозина да повярват в доброто. Постъпката му отпреди дни предизвика възхита, след като пътник на възраст си забравил торбата в автобус по линия 9.

"Шофьорът беше потеглил, когато я видя. Но се върна на спирката, слезе и догони човека, за да му я предаде. Аз лично за първи път виждам такова отношение от шофьор", коментира Илка Давила.

Факт е, че откакто в градския транспорт на Пловдив работят узбеки и индийци, отношението им към пътниците е коренно различно в положителна посока. Неотдавна разказахме как индиец вижда на спирката майка с дете в инвалидна количка. Лично слиза и я качва, а после на слизане отново помага.

Кондукторът Георги Първанов пък се откроява с вежливостта си към пътуващите. Той и Сариев бяха отличени днес от кмета Костадин Димитров. Градоначалникът отиде в базата на "Автобусни превози" на Петко Ангелов и награди шофьора и кондуктора за проявената човечност.

"Те са положителните герои на деня. Техните постъпки връщат вярата в доброто", коментира Димитров.

Чуждите шофьори променят манталитета на българските си колеги и те се стараят да подражават, казват от фирмата превозвач.