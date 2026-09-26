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Нешка Робева: Много хора ми предлагаха да инициират моята кандидатура за президент

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Нешка Робева КАДЪР: NOVA NEWS

Много хора идваха при мен хора, предлагаха да инициират моята кандидатура за президент. Това заяви легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева.

На въпрос дали има конкретни партии, които са предлагали да издигнат нейната кандидатура за президент, тя отговори, че няма конкретни партии, които да са заявявали интерес пред нея.  

В интернет бяха разпространени слухове, че именно тя ще е вицепрезидентът на партия "Възраждане".

Наскоро тя обяви във Фейсбук, че няма да се кандидатира :"Не, няма да се кандидатирам, за да не разделя отново нацията. Те тъкмо се понагодиха, понаместиха се, така че да няма значение, кого ще хванеш и кого ще удариш, и да няма никакво значение за кого или изобщо ще гласуваш... Не са ме канили „Възраждане", посочи треньорката.

"Партиите най-много са вредили и вредят на България", заяви още тя пред NOVA NEWS.

"В момента, когато всички мечтаеха за демокрация аз мечтаех за свободен свят. Аз поради моята работа пътувах много и видях как живеят хората", разказа Робева.

"Аз ще гласувам за този, който има смелостта да защити своята визия, своята партия, трябва да видим как ще се развие тази кампания. За мен тази институция има смисъл, ако президентът застане и убеди един народ, че може да го обедини, да управлява", заяви тя на въпрос кого ще подкрепи на предстоящите избори. 

Нешка Робева КАДЪР: NOVA NEWS

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