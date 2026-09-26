Андрей Гюров посочи кои са основните му 4 приоритета

Президентът не трябва да управлява вместо правителството, а да пази държавата, конституцията и правилата, да защитава независимостта на България. Да представлява страната с достойнство, каза кандидатът за държавен глава

Знам как вицепрезидентът може да е рамо не само на президента, но и на цялата нация, каза кандидатът за вицепрезидент

Няма да обещавам всичко, само това което президентът може да направи. С тези думи се обърна към привържениците си кандидатът за държавен глава Андрей Гюров, който заедно с номинацията за вицепрезидент Георги Кандев откриха предизборната си кампания от София. Тандемът се състезава на президентските избори под номер 4 и е издигнат от инициативен комитет.

Четири са и приоритетите, които бившият служебен премиер посочи за себе си:

"Първо ще пазя правилата еднакви за всички. Ще защитавам сигурността и независимостта на България. Ще казвам истината за цената на всичко - ясно и навреме. Четвърто - ще съм президент на всички българи. 4 ангажимента, 4 причини да гласуваме с номер 4", заяви Гюров. Андрей Гюров при откриването на предизборната си кампания

В залата, а и за онлайн излъчването при откриването на кампанията бе осигурен и жестомимичен превод.

Стартът бе даден с видео, в което гласът на кандидатът за президент даде някои от основните си приоритети.

"Само преди месеци осигурихме най-важното за една демокрация - честни избори", започват кадрите с Гюров.

"Президентът не трябва да управлява вместо правителството, а да пази държавата, конституцията и правилата, да защитава независимостта на България. Да представлява страната с достойнство", категоричен е кандидатът за президент.

Гюров подчерта от видеото, че България е член на ЕС, а "границите не се променят със сила".

Няма да обещавам всичко, само това, което президентът може да направи - ще защитавам правилата, ще пазя сигурността ни и ще съм президент на всички българи", обеща той.

"Заедно с Георги Кандев предлагаме президентство, което не търси повече власт, а поема повече отговорност, за да има баланс на властите, единство и ясна посока за бъдещето", завърши видеото от началото на кампанията.

В речта си кандидатът за президент посочи, че е бил депутат, подуправител на БНБ и служебен премиер. "Видях държавата отвътре. Не от трибуната, а от кабинета, в който всяко решение има цена и има последствия. Видях какво означава, когато някой поеме отговорност", заяви Гюров. Изтъкна, че при ескалацията на конфликта в Иран над 2600 български граждани са били в опасност. "Ние ги прибрахме у дома. Не защото имахме мнозинство, а защото институциите си свършиха работата. Г-жа Нейнски знае това най-добре", каза той с усмивка към бившата служебна министърка на външните работи Надежда Нейнски.

"Сега виждаме обратното - колко лесно се губят пари и доверие, когато води популизма. Мнозинство се налага лесно, компетентност по-трудно", каза той. И обясни, че се кандидатира за президент, защото страната има нужда от такъв, който се "води от интереса на българските граждани и е готов да го защитава на всяка цена.

Гюров обясни, че един човек не може да реши проблемите на цялата държава."Президентът не управлява вместо правителството, а осветява решенията с независим поглед и ги обяснява на хората. Президентът прави държавата предвидима. Днес това означава 3 неща, от които България има нужда повече от всякога - сигурност, стабилност и независимост", каза той.

Кандидатът изтъкна, че президентът не определя цените, но може да задава въпроси - колко струва всяко решение и кой ще плати за него. Стабилност пък означава правилата да са ясни и еднакви за всички. "Президентът е гарант за баланс - когато правителството работи добре, го подкрепя, когато мнозинството греши, го казва, когато институциите се сблъскват - търси диалог. А, когато Конституцията и националния интерес го изискват - налага вето и заема ясна позиция", каза той.

"Независимост не означава да сме сами, а сами да определяме националния си интерес. Да сме обективен, активен и уважаван партньор, който участва във вземането на решения и защитава своите интереси. Независим президент означава независимост от партии и задкулисни интереси", обясни Гюров. Кандидатите за президент Андрей Гюров и за вицепрезидент Георги Кандев Снимка: Фейсбук Георги Кандев при откриването на предизборната кампания

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев пък посочи, че срещите с хората, заради които се кандидатират са единственото хубаво нещо в тази кампания, но за това си струва да изтърпят всичко.

"Не съм гласувал закони в НС, не съм членувал в партия, но съм носил и мога да нося мнозина на гърба си", каза той.

И попита дали сигурността на хората не е политика, както и мерките срещу агресията сред младежите. "Премиерът Гюров е управлявал държавата и е правил политика, но нима преподавателят Гюров не е правил политика в образованието - той е давал знания, изграждал е хора", вметна той. И напомни за значението на думата "политкос" - всичко, свързващо хората и държавата.

Казването на истината всеки ден е почистване на лъжата, каза още Кандев.

"Виждал съм как грабежите на едни се превръщат в бедност за други, Олигархията и беззаконието за едни са лозунг, а за други са реалност. Аз съм до Андрей, за да се боря за тези хора", каза кандидатът за вицепрезидент.

"Имам една кауза - нито един родител да не е оставян сам срещу агресията, зависимостите и опасностите в интернет. Нито един учител да не трябва да се прави едновременно на психолог, педагог, полицай или социален работник. И нито едно дете да не е жертва на насилие. Нито едно семейство не трябва да е оставено само на този свят", обяви Кандев. "Знам как вицепрезидентът може да е рамо не само на президента, но и на цялата нация в тази кауза, добави още той като подчерта, че "нещата не се решават поединично".

Съпредседателят на инициативния комитет зад кандидатпрезидентската двойка Константин Вълков първи надъха публиката за тандема. Гюров и Кандев са моят отбор, защото са целеустремени, имат воля, очите им са вперени в бъдещето и милеят за България, подчерта журналистът.

След него на сцената се качи Радослав Бимбалов, който "връчи мисия" на Гюров и Кандев, връчи им "тежкото бреме да са глас на всички ни". И предупреди, че "изрезки от миналото" искат да ексхумират тоталитаризма. Тези двама души знаят как да ги спрат - г-н Гюров и г-н Кандев, заяви той. Похвали и способностите им да са начело - единият на МВР, а другият като служебен премиер. Според Бимбалов целостта на независима Украйна е много важна за българския национален интерес.

Подкрепа за дуото изрази и бившата тенесистка Магдалена Малеева. Според нея е необходим президент, който умее да обединява и да е президент на всички. Сигурна съм че Андрей Гюров и Георги Кандев са такива хора, те знаят как да го направят, каза тя.

Предприемачът Никола Янков бе следващият, надъхващ за дуото от сцената, който започна с "обръщение": Честита нова година, уважаеми съотечественици. И увери, че това ще е реплика от устата на Гюров скоро, правейки препратка към новогодишните обръщения на държавния глава. Неговата подкрепа пък се дължи на това, че двамата нямат комунистическо минало и са гаранция за европейския път на страната.

Юристката Мими Шишкова пък акцентира на слабата избирателна активност на втори тур на предходните президентски избори. Тя подчерта, че по време на служебното правителство сме станали свидетели на модерното лидерство. "Не искаме президентът да издига стена между нас и света, искаме яснота, откритост и отчетност, подчерта тя. Надеждата за това е в лицето на Гюров. В лицето на Гюров и Кандев имаме двама кандидати, които няма да са повод за национален срам", каза Шишкова.