Атанаска Дишева: Сарафов и предишният главен прокурор действат по подобен начин

Ако Борислав Сарафов иска да има проверка по неговия сигнал, трябва да сезира прокуратурата, предишният главен прокурор също ползваше подобни прийоми. Вероятно в случая той цели да се постигне някакво разсейване на вниманието. Това заяви Атанаска Дишева - съдия и настоящ член на Висшия съдебен съвет.

"За тези избори на ВСС аз лично не съм сезирана по сигнали с твърдения, които отправя г-н Сарафов", каза тя пред NOVA NEWS.

"До избора на нов главен прокурор има доста време. Дори той да е първото нещо, с което се занимава новият ВСС има доста време, така че ми е доста голословно да се твърди, че в момента тече такъв избор", добави тя.

"Важно е да се проследят биографиите на абсолютно всички кандидати, това важи и за професионалната квота", каза тя.

"Честото командироване на един магистрат, прескачането от следствие в прокуратура или в съда, или пък назначаването на ръководно позиции са индикации, които трябва да се следят. Важно е да се провери и дали един кандидат за член на ВСС е коментирал публично дейността на съвета", обясни тя.

На въпрос смята ли, че безпристрастността на Таня Радуловска, Андрей Янкулов и Емил Дечев е гарантирана, имайки предвид, че те са били част от изпълнителната власт, тя отговори следното: "Заемането на такива длъжности от хора, които са били част от изпълнителната власт не е забранено със закон. Това дали са безпристрастни ще се разбере във времето".





