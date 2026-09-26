Кристиан Вигенин: Мицкоски извърши най-голямото предателство към Северна Македония

Според мен упоритото нежелание на Република Северна Македония, на властите там да решат въпроса с Ива Михайлова е част от стратегията да създават напрежение между България и Северна Македония. Аз се връщам от парламентарен комитет, където поставихме въпроса за Ива Михайлова. Аз на първо място поставих въпроса за Ива Михайлова като хуманитарен въпрос, защото на първо място трябва да се мисли за човека Ива Михайлова, защото не трябва тя да бъде инвалидизирана. Това заяви българският евродепутат Кристиан Вигенин пред NOVA NEWS.

"Този въпрос показа как се злоупотребява с България, с това, което беше договорено, как се представят всички, които искат този европейски ангажимент да бъде реализиран се обявяват за предатели. Аз тук ще кажа, че най-голямото предателство към Северна Македония го извърши и продължава да го извършва премиера Мицкоски, защото, ако беше извършил своя ангажимент през 2022 г. да впише българите в своята Конституция, сега Северна Македония заедно с Черна гора щеше да е на прага на членството в Европейския съюз".

"Аз чух за изявленията на Муцунски и ще кажа, че доверието се гради, ако има недоверие между двете страни, вината не е на България", добави той.

"Това е стара идея, която ние защитаваме на европейско и на национално равнище", коментира той по темата за въвеждане на данък от 33% за свръхпечалбата в определени сектори у нас.