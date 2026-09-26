Йотова: Искам друга България – силна държава, равни правила и бъдеще за младите

„Искам друга България. България, която си иска държавата." Това заяви пред пълната зала на Планетариума в Смолян президентът Илияна Йотова, очертавайки основните си политически послания – силни и работещи институции, еднакви правила за всички, подкрепа за младите хора, защита на националния интерес и политика, насочена към гражданите.

Йотова заяви, че промяната не може да бъде дело на тесен политически кръг, а трябва да бъде постигната с участието на всеки български гражданин. „Моят инициативен комитет, нашият инициативен комитет и всички вие сме комитет на българите", каза тя.

Илияна Йотова в Смолян

По думите ѝ през последните години политическият елит е поставял на първо място собственото си оцеляване във властта, докато голяма част от гражданите продължават да се борят с ежедневни проблеми – доходи, лекарства, сметки и разходи за семействата си.

Като един от основните проблеми Йотова посочи отслабването на държавността. Тя говори за институции, които според нея често са заменяли законовите процедури с лични контакти и „правото на телефоните". По думите ѝ шуробаджанащината и зависимостите са създавали усещане, че без „човек горе" гражданите трудно могат да решат дори елементарни въпроси.

„Искаме законите и правилата да важат еднакво за всички хора в тази страна", заяви Йотова.

Илияна Йотова в Смолян

Тя постави акцент върху младите хора и образованието. Според Йотова обществото твърде лесно обвинява младото поколение за проблемите му, без да си задава въпроса какво е направила държавата за тези хора.

Тя настоя за образование, реализация и доходи, които да позволяват на младите да създават семейства и да остават в България. „Искам те да си видят бъдещето в България", каза Йотова.

Илияна Йотова в Смолян

Йотова постави и въпроса за съдържанието на учебниците по история. Според нея децата трябва да получават повече знания за българската история и литература, както и по-задълбочено обучение за фашизма, нацизма и Втората световна война.

Повод за коментара ѝ е и случаят в Пловдив, който Йотова свърза с необходимостта от по-сериозно образование и възпитание на младите. Тя заяви, че обществото не трябва просто да посочва с пръст извършителите на подобни прояви, а да търси причините, които стоят зад тях.

Илияна Йотова в Смолян

„Когато се разкри клубът, в който те са съществували известно време с нацистките знаци, отворих учебника в средното училище да видя какво пише и какво децата научават за Хитлер, за фашизма, за нацизма. Знаете ли какво открих? В учебника има малък пасаж за Втората световна война и там мимоходом са споменати фактите".

Тя продължи с въпроса: „Какво искате от тези деца? Аз съм сигурна, че те изобщо не знаят дори какво са направили в този клуб и какво означават тези знаци. Най-вероятно и учителите не са им казали кой знае какво."

Илияна Йотова в Смолян

„И сега, когато такива фашистки настроения в целия свят съществуват, и в Европа за съжаление, – това е изключително голяма роля на нашето общество да си образоваме децата", заяви Йотова.

Особено остра бе реакцията на Илияна Йотова спрямо опитите за преразглеждане на българското историческо и литературно наследство. Тя изрази възмущението си от предложенията за отпадане на класически произведения от учебния материал по история и литература:

„Преди известно време слушам по телевизията един умен човек, в кавички, който казва, че в училище трябва да се забрани Вазовото стихотворение за Русия. Стихотворение, с което ние сме израснали. Защото Вазов е съвременник на тоз... на тези години. Защото е видял с очите си какво става. На същия въпрос той отговаря: „Не може да се изучава стихотворение с името Русия". Кажете това нормално ли е? Да се отричаш от собствената си история, а тя е такава, каквато е. Ние не можем в XXI век да я пренапишем, а и защо да я пренаписваме?"

Йотова подчерта, че подмяната на историческите факти и посегателството върху паметта са проява на безродие, на което ще бъде оказана твърда съпротива:

„Всички тези идеи в кавички ще срещнат много яростна съпротива. Както от мен, така и в Народното събрание от мнозинството, така и от правителството. Но искам да ги давам като пример, за да видите докъде е стигнала човешката наглост и безродие. Не се притеснявам от тази дума да кажа „безродие". Затова всички тези, които искат да пренапишат фактите в историята, днес са срещу мен. Тъй като аз държа на българщината, държа на българската ни идентичност, като на култура, която не само България създава за себе си, създала е за целия славянски род."

И подчерта: „Не ни е виновен нито Вазов, не ни е виновна и българската история. Виновни сме ние, че не сме ги възпитали, не сме им показали, не сме им разказали голямата приказка за доброто и злото в този живот".

Йотова категорично се обяви против изпращането на български военнослужещи в Украйна. „Каквото и да ми струва, български войници няма да отидат в Украйна. Това ви го обещавам и държа на думата си", заяви тя.

По думите ѝ тази позиция не означава противопоставяне на Европейския съюз. Йотова заяви, че България трябва да отстоява собствената си позиция в Европа и да защитава националния си интерес, вместо автоматично да приема предварително формулирани решения.

Тя свърза войната и с икономическите трудности, пред които са изправени европейските граждани, посочвайки цените на горивата, доставките и торовете. Според нея ресурсите трябва да бъдат насочвани и към развитието на България и повишаването на доходите.

Йотова засегна и критиките срещу нея по повод решение за помилване. Тя заяви, че няма угризения за решението и че то е било взето въз основа на медицинска документация, прокурорски постановления и становище на лекарска комисия.

В края на изказването си Йотова подчерта лявата си политическа идентичност и връзката си с Българската социалистическа партия. Тя заяви, че именно политическият ѝ път в БСП я е убедил в значението на справедливостта, солидарността и равноправието.

Посланието ѝ към избирателите беше свързано с необходимостта от работещи институции и обща посока за страната. „Държавата принадлежи на всички нас", заяви Йотова, като призова за съвместна работа между институциите и гражданите за развитието на България.