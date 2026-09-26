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Заради 1 стотна от промила: Пиян водач, спипан в Първомайско, загуби колата си

Никола Михайлов

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Съдебната палата в Първомай.

Дрегерът отчел 1,21 промила, ако резултатът беше 1,2 - нямаше да конфискуват автомобила

Заради една стотна от промила 35-годишен шофьор, спипан да кара пиян в първомайското село Дълбок извор, загуби автомобила си. Колата е била конфискувана като част от присъдата на почерпения водач, който за малко да изкара късмет. 

На 7 май той бил спрян докато шофирал "Хонда ЦР В". Полицаите му направили тест с дрегер, който реагирал положително. Устройството показало 1,21 промила, което по закон води до отнемане на автомобила в полза на държавата или до заплащане на стойността му под формата на глоба, ако превозното средство не е на името на нарушителя. Ако резултатът беше минимално по-нисък - 1,2 промила, 35-годишният мъж щеше да се размине с парична санкция и отнемане на книжката за 12 месеца.

Сега, след като е бил признат за виновен от Районния съд в Първомай, той е получил 4-месечна условна присъда с 3-годишен изпитателен срок, 306,78 евро глоба, 16 месеца остава без свидетелство за управление на МПС, губи колата си и трябва да плати 120 евро разноски по делото. 

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжния съд в Пловдив.

Съдебната палата в Първомай.

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