51-годишен мъж загина след удар между две коли в Ловешко

Мъж на 51 години от Пловдив е починал след удар между две коли на пътя Ловеч - Плевен.

Катастрофата е станала около 16,30 часа край разклона за село Слатина. След инцидента мъжът е бил откаран към болница в Плевен, където състоянието му се е влошило и е починал. Още двама са пострадали при трагичния инцидент - мъж на 76 години и дъщеря му на 52, които са настанени в болница.

Това е петата жертва на катастрофа в Ловешка област само за деня. По-рано преди обед при сблъсък между две насрещно движещи се леки коли загинаха четирима мъже на възраст между 23 и 43 години, съобщи БТА.