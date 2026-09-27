С пълен салон, песни и танци и с много вълнение село Липен отпразнува вековния юбилей на читалище „Пробуда 1926". Празничният концерт бе предшестван от водосвет на обновената с подкрепата на община Монтана сграда на културната институция.

На сцената й се срещнаха няколко поколения - ветерани и начинаещи самодейци, пазители на традицията и техните наследници. Под светлините на прожекторите оживяха автентичните липненски хора̀, чиито изпълнители са включени в списъка на „Живи човешки съкровища", както и композиции обработен фолклор на танцов състав „Росненица", прозвучаха народни песни в изпълнение на група „От извора", както и на млади таланти от ансамбъл „Учиндолче".

Юбилейното честване беше и повод за благодарност към хората, които през годините са пазили читалището живо. Специален плакет в знак на признателност за голямата подкрепа беше връчен на кмета на Монтана Златко Живков, а изявени самодейци и дарители получиха благодарствени юбилейни грамоти.

За активна дейност читалището беше удостоено с Почетен плакет от Съюза на народните читалища. Той бе връчен от Бойка Серафимова – член на Върховния читалищен съвет и Председател на Областния читалищен съюз в Монтана.

Вдъхновението на самодейците и енергията на публиката показа, че читалище „Пробуда 1926" е не просто сграда, а общностен център, който събира и сплотява жителите на Липен, пази корените и предава традициите на идните поколения.

Честването на вековния юбилей продължава на 10 октомври от 17 ч, когато на сцената в Липен ще се представят формации от приятелски читалища.