Един е загинал, а друг е ранен при тежка катастрофа по пътя Добрич – Варна

Един е загинал, а друг е ранен при тежка катастрофа на пътя Добрич – Варна в събота вечерта. Произшествието е станало близо до разклона за село Дебрене, малко след навлизането във Варненска област. Сигналът за инцидента е от 21:37 часа на 26 септември. По информация на МВР са се сблъскали челно две моторни превозни средства. При удара един човек е загинал, а друг е ранен.Пътят Добрич – Варна в района на катастрофата е бил затворен затворен за движение няколко часа.