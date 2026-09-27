Електронен тефтер за рецепти пише кулинарната надпревара „Бабините тайни в буркани" в Добрич

Групови и индивидуални участници от общините Добрич, Добричка, Каварна, Тервел и Варна ще се включат в кулинарния конкурс „Като едно време", който ще бъде част от събитието „Бабините тайни в буркани" в eтнографския комплекс „Стария Добрич" в Добрич на 27 септември, Акцентът ще бъде приготвянето на домашна зимнина в буркани на място и по стари рецепти. Участниците ще демонстрират на живо традиционни начини за приготвяне на зимнина, използвайки местни продукти и рецепти, предавани от поколение на поколение.

Представянето им ще бъде оценявано от тричленно компетентно жури. Публиката ще има възможност да проследи на живо целия процес по приготвянето на домашната зимнина.

В програмата е и пазарът „Да напълним мазето", който ще осигури продуктите за участниците в конкурса. Земеделски производители от региона ще предложат зеленчуци, плодове, пресни подправки и други продукти, подходящи за приготвяне на домашна зимнина.

Ще бъде поставено началото на електронния тефтер „Златни рецепти за зимнина", който се очаква да бъде издаден през 2027 г. Посетителите ще могат да добавят свои любими семейни рецепти, които ще бъдат съхранени в следващите издания на инициативата.

По повод Световния ден на туризма – 27 септември, ще бъде обособен мобилен туристически информационен център, обслужван от школата по екскурзоводство при читалище „Добруджа – 2025".

Занаятчиите от ЕК „Стария Добрич" ще представят различни работилници и демонстрации – везба на шевици, работа с кожа, царевична шума, вълна и натурални восъци. Специален гост ще бъде майсторът-тъкач Веселин Фесчиев, който ще даде възможност на желаещите да опитат да тъкат вълнена черга на автентичен стан.

Финалът на събитието ще бъде поставен с „Да се хванем на хорото. Дрескодът на събитието е народна носия или облекло с българска шевица.