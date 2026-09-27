Терзиев откри седмото издание на международния фестивал за градско изкуство Sofia Urban Art

Над 30 артисти преобразяват подлеза при пазар „Иван Вазов" под мотото „Обединени от цветовете"

„Ще продължим да даваме място на художниците и да обновяваме занемарените пространства. А от всички нас зависи да пазим това, което сме направили." Това каза кметът на София Васил Терзиев при откриването на седмото издание на международния фестивал за градско изкуство Sofia Urban Art. Фестивалът, който се провежда на 26 и 27 септември, събира над 30 български и чуждестранни артисти, които преобразяват пешеходния подлез на бул. „Петко Ю. Тодоров" при пазар „Иван Вазов" в пространство за съвременно градско изкуство.

Графити изкуството може да промени начина, по който виждаме едно място. Когато художниците работят с идея и уважение към средата, занемареният подлез се превръща в пространство, през което хората минават с удоволствие.

Столичният кмет Васил Терзиев присъства на откриването на фестивала заедно с представители на дипломатическите представителства на Великобритания, Испания, Нидерландия, Дания, Полша и Индонезия.

Темата на тазгодишното издание е „United in Colors" („Обединени от цветовете"). Тя представя цветовете като общ език, който свързва хора и общности отвъд географските и езиковите граници. За фона на стените калиграфът Djo Venci е разработил визуална концепция, вдъхновена от историята на района – някогашната тухлена фабрика и кариерите за глина на територията на днешния Южен парк. Топлите тухлени тонове и меките линии препращат към обработката на глината и мястото ѝ в градския бит.

Във фестивала участват художници от България, Дания, Великобритания, Испания, Нидерландия, Португалия, Полша, Индонезия, Германия, Гърция и Северна Македония. Посетителите могат да проследят изрисуването на стените на живо и да се включат в двудневната програма с графити състезание, образователни работилници за младежи, арт базар, музика и срещи с артистите.

Организатор на Sofia Urban Art е Sofia Graffiti Tour. Събитието е част от „Календара на културните събития" на Столичната община. Проектът е съфинансиран от фондация „Лъчезар Цоцорков" и се осъществява с институционалната подкрепа на Столичната община – район „Триадица", посолствата на Великобритания, Нидерландия, Испания, Дания и Индонезия в България, Португалския културен и езиков център „Камойш София" и Полския институт в София.

Освен ежегодния фестивал Sofia Urban Art, „София Графити Тур" е реализирала преобразяването на подлеза до Южния парк в проекта „Зелените стени на София", книга и изложба за историята на графитите в столицата, карта с маршрут през 16 творби на уличното изкуство, изложбата „От вандализъм до изкуство" и стенописа „Лале Сердика". Организацията провежда и тематични обиколки и обучения.

Обновеният подлез на бул. „Петко Ю. Тодоров" между кварталите „Иван Вазов" и „Стрелбище" създават още една възможност за „Графити тур София", защото зоните с градско изкуство се превръщат в туристически атракции.

Графити изкуство срещу вандализъм

Уличното изкуство може да обновява града, когато е създадено с идея, майсторство и уважение към общото пространство. То превръща сиви и занемарени места в галерии на открито, носи цвят и разказва за природата, културата и хората в квартала. Такъв е и проектът на фестивала Sofia Urban Art, част от Културния календар на Столичната община, който преобразява подлеза на бул. „П. Ю. Тодоров" при пазар „Иван Вазов".

Нерегламентираните драсканици по фасади, сгради – паметници на културата, подлези и спирки имат обратния ефект: увреждат градската среда и обезценяват чуждия труд. Затова Столичната община работи както за създаването на места за легално улично изкуство, така и за премахването на вандалските надписи.

От началото на 2026 г. са почистени стотици квадратни метри обществени пространства, включително фасади и подлези в района на НДК, където са премахнати наслоявания от над 12 години. Почистване е извършено и на площадите „Гарибалди", „Славейков" и „Александър I", както и по улиците „Георги С. Раковски", „Граф Игнатиев" и „Алабин". Близо 70 подлеза са измити и почистени от вандалски надписи.

Галерии на открито, обновени подлези и пешеходни пространства стават туристическа атракция

Досега чрез различни проекти в София, подкрепени от Столична община, изкуството е преобразило редица подлези и пешеходни пространства в София. Подлезът на Орлов мост е обновен с 20 арт пана. Над 30 български и чуждестранни художници са изрисували подлеза до Южния парк по темата „Зелените стени на София", вдъхновена от птиците и природата на парка. Пешеходната връзка при метростанция „Западен парк" в ж.к. „Люлин" е превърната в открита галерия с пейки и зелени площи чрез съвместен проект с фестивала „МОСТЪ", район „Люлин" и „Метрополитен".

Графити галерия, посветена на генерал Владимир Вазов, е създадена от 20 артисти в подлеза при бул. „Владимир Вазов" и ул. „Черковна". Стенописът в подлеза при гара „Подуяне" разказва историята на братя Георги и Богдан Прошек, а 25 артисти са преобразили подлеза при ул. „Александър Жендов" с картини, посветени на седемте континента, в рамките на проекта eARTh. Обновени са също стената при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" и подлези на бул. „Ботевградско шосе", бул. „Гоце Делчев" и бул. „Цариградско шосе".

Градското изкуство присъства и по фасадите на жилищни сгради и училища. Стенописът „Упование" на Венцислав Йосифов – Jermain върху бл. 109А срещу бившия хотел „Плиска" е посветен на софийските алпинисти и 130-годишнината от организираното туристическо движение. В Студентски град са създадени „Прозорец на знанието" на Светлозар Янков – Све върху блок 23 и „Между страниците" на Венета Маринова – стенопис от 120 кв. м върху блок 23-Б, посветен на книгите и четенето. По общинската програма „Идеи за града" е изрисуван и ликът на патрона на 66. СУ „Филип Станиславов" в „Овча купел".