Шофьор подаде сигнал, че полицаи му искат подкуп край Пловдив, после се отказа

Това ще му коства глоба от 511 евро

Шофьор се обади на телефон 112, че пътни полицаи му искат подкуп при проверка край Пловдив, после размисли и във втори разговор обясни, че е станало недоразумение. В ранния следобед на 30 септември 2022 г. той карал специализиран автомобил за пътна помощ по пътя Пловдив - Карлово. Преди разклона за с. Михилци навлязъл в насрещната лента пред очите на патрул от Районното в Хисаря. Униформените го спрели и му обяснили, че ще му напишат фиш с глоба от 20 лв. Водачът отрекъл да е извършил нарушение и обяснил, че се познава с началника на полицията в Карлово и ще оправи нещата. После звъннал на баща си, който го посъветвал да се обади на 112. Шофьорът набрал спешния телефон и се оплакал, че полицаите му искат 20 лв. и в момента му пишат фиш, защото не им е дал.

Сигналът бил препратен до Районното в Хисаря и на патрула и на водача било наредено да останат на мястото, докато дойдат проверяващи. Тогава шофьорът отново се обадил на 112 и обяснил, че всъщност е станало недоразумение и не са му искали подкуп.

Районната прокуратура в Пловдив започнала разследване за набедяване, но впоследствие производството било прекратено. Междувременно шофьорът бил глобен с 2000 лв. за подаване на фалшив сигнал, но санкцията е отменена, защото към онзи момент наказателното производство било висящо, а човек не може да бъде наказван два пъти за едно и също нещо.

В крайна сметка един от полицаите завел частно дело за клевета. По него водачът е признат за виновен и глобен с 511,29 евро от Районния съд в Пловдив. Присъдата е потвърдена и от окръжните магистрати, чието решение е окончателно.