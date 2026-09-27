ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Конструктивните стратегически стабилни отноше...

Времето София 17° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23631634 www.24chasa.bg

1 човек е пострадал при 53 пожара, бушували през последните 24 часа

1824
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
опасност от пожари СНИМКА: Pixabay

53 пожара, при които е пострадал един човек, потушиха през последното денонощие екипите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
За изминалото денонощие огнеборците са реагирали на общо 109 сигнала за произшествия. 

С преки материални щети са възникнали шест пожара.  Три са бушували в жилищни сгради, един - в транспортни средства и два други. Имало е 47 пожара без материални щети, от които 18 - в сухи треви, горска постеля и храсти, 23 - в отпадъци, един - в готварски уреди и комини, и пет други.

Извършени са 51 спасителни дейности и помощни операции, от които 19 при катастрофи в транспортни средства.

През денонощието е имало пет лъжливи повиквания, съобщи БТА.

опасност от пожари СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино