1 човек е пострадал при 53 пожара, бушували през последните 24 часа

53 пожара, при които е пострадал един човек, потушиха през последното денонощие екипите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

За изминалото денонощие огнеборците са реагирали на общо 109 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали шест пожара. Три са бушували в жилищни сгради, един - в транспортни средства и два други. Имало е 47 пожара без материални щети, от които 18 - в сухи треви, горска постеля и храсти, 23 - в отпадъци, един - в готварски уреди и комини, и пет други.

Извършени са 51 спасителни дейности и помощни операции, от които 19 при катастрофи в транспортни средства.

През денонощието е имало пет лъжливи повиквания, съобщи БТА.