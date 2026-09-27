Мъж на 71 г. загина при удар в кола на дрогирана шофьорка на пътя Варна - Добрич

Трима пътници, сред които дете на 6 г. са ранени в катастрофирал автобус

Мъж на 71 години загина при тежка катастрофа на пътя Варна - Добрич, в района на село Стожер, съобщиха от полицията в крайморския град. Инцидентът е станал около 21:30 часа в събота.

Сблъскали са се два автомобила. Единият е бил управляван от загиналия мъж, а другият - от 26-годишна жена. Тя е с наранявания и е транспортирана в болнично заведение. Пробата ѝ за наркотични вещества е положителна за метамфетамин. В автомобилите не е имало други пътници.

По случая е образувано досъдебно производство.

Около 13 ч. същия ден е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие с автобус на градския транспорт във Варна. Той е напуснал пътното платно и се е ударил в стълб на уличното осветление. При произшествието са пострадали трима пътници – шестгодишно дете и две жени на 51 г. и на 82 години. Те са транспортирани за медицински прегледи, без опасност за живота.

Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Последният тежък инцидент със загинал човек във Варна бе в края на юли. Тогава на един от булевардите в града на място загина моторист.