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Борисов от Пловдив: Когато ГЕРБ се върне в управлението, данъчните безумия ще бъдат отменени

24 часа Пловдив онлайн

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Бойко Борисов Кадър: Фейсбук

Когато ГЕРБ се върне в управлението, всички тези данъчни безумия ще бъдат отменени. Като дясна партия ние винаги сме били за ниски данъци. Това каза в Пловдив лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. И добави, че ГЕРБ ще гласува против предлаганите данъчни промени.

Той благодари на финансовия министър Гълъб Донев за изказването му, че не еврото е в основата на инфлацията. "Не еврото е причина за краха на цените, за краха на тази весела кошница, справедлива я наричат, но то звучи весело, а за хората е тъжно, защото е пълен провал", заяви още Борисов. Според него инфлацията е скрит данък, защото се събират повече приходи в бюджета.

Борисов предупреди, че вървим към гръцкия сценарий и тогава ще търсим "Дянков да предлага не постна пица, а поне нещо да има". Той е категоричен, че държавата трябва да харчи толкова, колкото изкарва, а не да трупа нови заеми.

Той е в Града на тепетата за среща с младежи от академия "Новите умове".

Очаквайте подробности!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Бойко Борисов Кадър: Фейсбук

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