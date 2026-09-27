Мирчев обвини "Прогресивна България", че привлича кметове на ГЕРБ

Съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев твърди, че „Прогресивна България" (ПБ) провежда кампания за привличане на местни кметове от ГЕРБ и ДПС. Според него формацията им предлага подкрепа от държавата за реализирането на общински проекти.

Мирчев заяви, че действията на ПБ са свързани с подготовката за предстоящите местни избори. Той коментира пред БНР и параметрите на предложения държавен бюджет, които определи като проблематични.

Като пример за политическо преориентиране той посочи кмета на Стара Загора от ГЕРБ Живко Тодоров, който публично подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент.

„Кога и как държавата ще се разплати с даден кмет зависи изцяло от решението на Министерския съвет. По схемата „идвате при нас от ГЕРБ или ДПС и получавате средства за общината си" се работи на територията на цялата страна. Затова за ПБ е от ключово значение да разполага с достатъчно раздут бюджет – за да има финансов ресурс, с който да привлича местните лидери", добави съпредседателят на „Да, България".

"Казва ни се как ще влязат 1,4 милиарда евро повече в бюджета, но не ни се казва как България ще стигне до балансиран бюджет".

Това отбеляза Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" и депутат от "Демократична България".

Той смята, че предложените промени в данъчните закони, както и проекта за бюджета за 2027 са "фундаментално сгрешени", защото не показват цялостен план за балансиране на бюджета и устойчив икономически растеж.

"Не защото вътре няма и разумни неща. Например данъчните облекчения за деца, прагът за ДДС. Но вътре го няма плана, няма голямата картина".

Според него Министерството на финансите е трябвало да представи конкретен график за дефицита и държавния дълг.

"Трябваше Министерството на финансите да каже: "През 2027 година можем да достигнем 2% бюджетен дефицит, през 2028-а да отидем на балансиран бюджет, а през 2029 година да започнем да работим с поне малки излишъци, за да може този голям дълг, който беше натрупан, да се връща. Нищо подобно не се случва в момента".

Мирчев коментира и възможното облагане на свръхпечалбите на банки и други компании. Той смята, че преди предприемането на подобна стъпка трябва да се направи внимателен анализ. Депутатът от ДБ постави въпроса защо "Лукойл Нефтохим" не е включен в тази група и каза, че рафинерията не бива да остава извън сметката. Според него отпадането на забраната за износ на горива може да увеличи печалбата ѝ.

Той оспори и твърдението, че горивата у нас са най-евтините в Европа.

"Много хора казват: "Ние имаме най-евтиния дизел и бензин". Това не е вярно, ако не смятаме акциза, който взима държавата. Няма обяснение защо дизелът в България без акциз и ДДС е на средните и над средните цени в Европа. Трябва да има отговор защо се получава това".

От "Демократична България" са предложили компенсация от 20 цента за литър бензин или дизел, която според Мирчев трябва да обхване всички потребители, включително бизнеса. Той защити мярката с аргумента, че поскъпването на горивата се пренася върху транспортните разходи и цените на стоките.

"Ако те не са за всички, се отваря една много опасна инфлационна каскада. Когато се качи цената на горивото с 50-60-70%, се качват и разходите. Естествено, човекът казва: "И аз вдигам цената". Не искам да го наричам домино ефект, но в определена степен той има и тези характеристики".

Той настоя и за парламентарно разследване на взривовете във военни складове и предприятия. Мирчев смята, че темата е свързана с националната сигурност, а не с политическа фиксация.