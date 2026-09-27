Камион и такси се удариха челно на пътя Пловдив - Садово, има загинал

По първоначални данни причина за катастрофата е неправилно изпреварване
Камион и такси се удариха челно на пътя Пловдив - Садово и водачът на колата за платен превоз на пътници е загинал. Инцидентът е станал около 8,30 часа тази сутрин. По първоначални данни причина за катастрофата е неправилно изпреварване от страна на таксиметровия шофьор.
Временно движението по пътя при км 233 се осъществява двупосочно в една лента, съобщават от агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от Пътна полиция.