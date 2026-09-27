Рекордните 450 атлети от 11 държави свързаха Гюргево и Русе в „Пробега на свободния дух"

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Състезатели от 11 държави преминаха днес 15-километровото трасе между Гюргево и Русе в деветото издание на международния „Пробег на свободния дух". Стартът беше даден в центъра на Гюргево, а участниците финишираха на площад „Свобода" в Русе. Тазгодишното издание отбеляза рекорден брой участници – 450 атлети, съобщиха от местната управа.

В надпреварата участваха бегачи от България, Румъния, Сърбия, Украйна, Кувейт, Полша, Унгария, Ирландия, САЩ, Швейцария и Кения. Трансграничният пробег отново събра професионални атлети и любители, превръщайки спорта в естествена връзка между двата съседни дунавски града.

Кенийските състезатели и тази година доминираха в генералното класиране. При мъжете победител стана Албърт Тонуй с време 44:37 мин. Втори финишира неговият сънародник Джон Курия с резултат 45:54 мин., а третото място зае румънецът Робърт Некула, който преодоля дистанцията за 46:31 мин.

Силно беше и представянето на българските атлети. Иван Андреев от СЛАК „Дунав" – Русе завърши на четвърта позиция, а Шабан Мустафа и Александър Спасов заеха съответно пето и шесто място. Състезаващият се за варненския клуб „Евър" угандиец Исмаил Ссенянг се нареди седми.

При жените първите три места бяха за представителки на Кения. Валънтайн Джебет спечели надпреварата с време 50:37 мин., само пет секунди пред Джесинта Камау, която финишира за 50:42 мин. Трета с резултат 50:48 мин. се класира Лоиз Киари. Сред първите осем се наредиха още Сюзън Нджуу, както и Милица Мирчева, Билсерин Сюлейман, Олександра Курилова и Силвия Дънекова.

Най-възрастният участник в деветото издание беше 79-годишният Михаил Терзиев, който за пореден път премина трасето между двата града. Всички успешно финиширали състезатели получиха медали.

Наградният фонд от 5700 евро беше разпределен между най-бързите осем атлети при мъжете и жените. Специални отличия бяха връчени и на най-добре представилите се участници в отделните възрастови категории.

Към състезателите и организаторите се обърна кметът на Русе Пенчо Милков, който подчерта значението на пробега като утвърдена връзка между Русе и Гюргево. „Този пробег показва, че Дунав не ни разделя, а ни свързва и че спортът може да събира хора от различни държави около една обща цел. Очакваме ви отново догодина, когато заедно ще отбележим десетото издание на надпреварата", заяви Милков.

На церемонията присъстваха заместник-кметът на община Русе Борислав Рачев, заместник-кметът на община Гюргево Мариан Дамян, заместник областният управител Валери Йорданов, спортният директор на Българския олимпийски комитет Петър Георгиев, легендата на българската атлетика Анелия Нунева, Диана Иванова – член на Управителния съвет на Международната полицейска асоциация, както и представители на спортни организации и институции.

По време на официалната церемония бе прочетен поздравителен адрес от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов.

Трансграничният пробег се организира съвместно от Община Русе, Община Гюргево, Спортен лекоатлетически клуб „Дунав" и Спортен клуб „Дунарея".