Селска кметица готви пиперена яхния с патладжан на кулинарна надпревара в Добрич

Аромат на прясно белен чесън, нарязан копър и магданоз, печени чушки и патладжан изпълниха въздуха в етнографския комплекс „Стария Добрич" на кулинарното събитие „Бабините тайни в буркани".

Кметът на каварненското село Хаджи Димитър Дияна Панайотава режеше усърдно чушки – зелени и червени. Преди това беше нарязала на тънко патладжан и го беше осолила, за да не е горчив, когато се готви. „Пиперът се запържва в мазнината, после се слага патладжанът, после домати, магданоз – и това е типично есенно ястие за Добруджа през есента", казва Панайотова. Сподели скромно, че е индивидуален участник в надпреварата, но бързо беше „разкрита", че е кмет на селото.

„В момента в района на Каварна се прибира пиперът. Жителите на селото са около 60. При нас живеят германци, англичани, едно семейство чехи. И те се учат да правят зимнина. В началото им беше просто интересно, сега вече сами се справят", добави тя. „Досега за дома съм направила за дома конфитюри и компоти, сега предстои лютеницата, после туршиите", казва още Панайотова.

Уникална рецепта от пържени люти чорбаджийски чушки с копър и кисело мляко предложи Веселина Венкова от Добрич. „Бурканчетата се стелизират около 5 минути", добави тя. С рачел от тиква участва в кулинарното състезание Костадинка Коева от Добрич. „Рачелът е трудоемка работа. Трябва да е от жълта тиква. Преварява се, тиквата стои във варна вода преди първото варене", разказва тя.

На тенекия жени печаха пипер и патладжани, за да направят по-късно лютеница, с която в състезанието участва читалище „Добруджа 2025" в Добрич.

„За мен като готвач най-важен е вкусът. Но смятам, че няма истински вкус без история. Това са двата критерия, които ще ме ръководят при оценяването. Важно е колко дълголетна е рецептата и най-вече какви спомени носи на семейството, които се предават на поколенията. Искам да чуя и тази история", каза шеф готвачът Георги Божков – член на журито.

„Кулинарната надпревара „Бабините тайни в буркани" се провежда за първи път в „Стария Добрич". Инициативата се роди много естествено – в сезона на зимнината сме и старият град е мястото да върнем хората към традициите, когато преди години в приготвянето на зимнина е участвало цялото семейство и това е било нещо като ритуал. Надпреварват се майстори от общините Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Варна", каза Ивелина Василева, организатор на иницативата.

„Инициативата е с благотворителна с кауза – за създаване на център на занаяти и изкуства в „Стария Добрич". Той ще бъде образователен, където ще се организират майсторски класове и представяне на старите занаяти, които са на изчезване", добави тя.

Гост беше майсторът-тъкач на черги от Велико Търново Веселин Фесчиев. Той беше донесъл домашен стан и тъчеше на място."Черги купуват туристи, българи, живеещи в чужбина. Има и поръчки. Аз повече се занимавам с обучение на млади майстори. Има интерес към занаята от млади хора от цялата страна", добави той.

Майсторите от „Стария Добрич" бяха изкарали продукцията си от работилниците на маси пред тях и допринасяха за празника. В 3-литров буркан със специален разрез на капачката се събираха семейни рецепти за туршии, лютеници, ястия, характерни за есента. Всички участници бяха със специално везани кърпи от майсторката на бродерии в комплекса.